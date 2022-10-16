Президент "Барселоны" встретится с Месси

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Президент "Барселоны" встретится с Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта запланировал встречу с форвардом "ПСЖ" Лионелем Месси.

По его словам, встреча состоится в понедельник на церемонии вручения "Золотого мяча".

"Я знаю, что для него значит "Барселона". Но сейчас он игрок "ПСЖ", и я думаю, что мы не окажем ему никакой услуги, говоря об этом. Мы должны уважать его. Позвольте мне не вмешиваться в этот вопрос. Многие каталонцы мечтают увидеть Месси снова в "Барселоне"? Это и моя мечта тоже", — приводит слова Лапорты Sport.es. 

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