Президент "Барселоны" поделился информацией о трансферных делах клуба

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу трансферных дел каталонского клуба.

"Что касается трансферов, то мы делаем что можем, но есть трудности. Лига не оказывает нам поддержку. Правила финансового фэйр-плей в Примере слишком жесткие по сравнению с другими чемпионатами. И это препятствие мы вынуждены преодолевать.

Мы привыкли к этому. Имеем то, что имеем, и есть только один рецепт: работать и работать, причем работать хорошо.

Мы должны постараться создать более конкурентоспособную команду", – сказал Лапорта.

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