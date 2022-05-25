Президент "Барселоны" поделился информацией о трансферных делах клуба

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Президент "Барселоны" поделился информацией о трансферных делах клуба

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу трансферных дел каталонского клуба.

"Что касается трансферов, то мы делаем что можем, но есть трудности. Лига не оказывает нам поддержку. Правила финансового фэйр-плей в Примере слишком жесткие по сравнению с другими чемпионатами. И это препятствие мы вынуждены преодолевать.

Мы привыкли к этому. Имеем то, что имеем, и есть только один рецепт: работать и работать, причем работать хорошо.

Мы должны постараться создать более конкурентоспособную команду", – сказал Лапорта.

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