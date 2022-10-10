Президент "Барселоны" назвал причину продажи Гризманна

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Президент "Барселоны" назвал причину продажи Гризманна

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, почему клуб принял решение продать французского нападающего Антуана Гризманна в "Атлетико".

"Продажа Гризманна - это успешная сделка для "Барселоны". Нам заплатят 20 миллионов евро, а еще четыре миллиона заложены в сделку в качестве бонусов. Если "Атлетико" продаст Антуана, то мы получим часть суммы от трансфера. Это может быть сумма до 40 миллионов евро. Если бы Гризманн вернулся в "Барселону" после чемпионата мира, то наша зарплатная ведомость возросла бы на 36 миллионов евро. Вы сами можете представить размер данных проблем", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

31-летний Гризманн выступал за "Барселону" с 2019 года. Всего он провел за каталонский клуб 102 матча, забил 35 голов и отдал 17 результативных передач.

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