Президент "Барселоны" назвал причину продажи Гризманна
Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, почему клуб принял решение продать французского нападающего Антуана Гризманна в "Атлетико".
"Продажа Гризманна - это успешная сделка для "Барселоны". Нам заплатят 20 миллионов евро, а еще четыре миллиона заложены в сделку в качестве бонусов. Если "Атлетико" продаст Антуана, то мы получим часть суммы от трансфера. Это может быть сумма до 40 миллионов евро. Если бы Гризманн вернулся в "Барселону" после чемпионата мира, то наша зарплатная ведомость возросла бы на 36 миллионов евро. Вы сами можете представить размер данных проблем", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
31-летний Гризманн выступал за "Барселону" с 2019 года. Всего он провел за каталонский клуб 102 матча, забил 35 голов и отдал 17 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14