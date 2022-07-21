Президент "Барселоны": "Мы вернулись в мировую элиту"

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Президент "Барселоны": "Мы вернулись в мировую элиту"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что в данный момент его команда вернулась в мировую элиту.

Это удалось сделать благодаря последним трансферным подписаниям.

"Наша задача сделать команду всё более конкурентоспособной с европейскими лидерами. Хотел бы поблагодарить спортивное руководство за их работу, они сделали возможным трансфер Левандовски в наш клуб. Теперь "Барселона" вернулась в мировую элиту", — цитирует Лапорту Marca. 

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