Президент "Атлетико" оценил вероятность покупки Мбаппе
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Серезо поделился мнением о возможности приобретения нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
"Нам не нужен Мбаппе. Но могу сказать, что Килиан имел бы место в любом клубе", - приводит слова Серезо Marca.
Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ и надеется сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 13 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|19
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|Севилья
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
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|20
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|20
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|16
|Эйбар
|20
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|20
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|20
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|20
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