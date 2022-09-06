Презентацию Марсело посетили свыше 25 тысяч болельщиков "Олимпиакоса"

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Презентацию Марсело посетили свыше 25 тысяч болельщиков "Олимпиакоса"

"Олимпиакос" вчера провел презентацию звездного защитника Марсело в качестве нового игрока клуба.

Мероприятие проводили на домашнем стадионе клуба и его посетили более 25 тысяч болельщиков, которые устроили яркое пиротехническое шоу.

В "Олимпиакос" бразильский футболист перебрался в качестве свободного агента. Марсело покинул "Реал" по завершении контракта минувшим летом.

Бразилец играл за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за сливочных.

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