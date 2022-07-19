Презентация Левандовски должна состояться сегодня

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Форвард Роберт Левандовски будет представлен в качестве игрока "Барселоны" уже сегодня.

По информации Mundo Deportivo, сперва о трансфере хотели сообщить в понедельник, однако презентацию пришлось перенести на сутки.

Источник отмечает, что поляк поздним вечером воскресенья прибыл в Майами, где каталонцы готовятся к новому сезону. В понедельник он прошел медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит за 33-летнего Левандовски 45 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов.

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