Представлена символическая сборная Кубка PARI Премьер по версии подписчиков.

В нее включили игроков "Зенита", "Пари НН" и ЦСКА.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Данил Круговой (все – "Зенит"), Кирилл Гоцук ("Пари НН").

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Алексей Сутормин, Малком, Андрей Мостовой (все – "Зенит"), Николай Калинский ("Пари НН").

Нападающий: Иван Сергеев ("Зенит").

Не пропустите: Семак рассказал о потерях "Зенита" перед матчем за Суперкубок. | https://dailysports.net