Представитель Зидана отреагировал на новость о договоренности тренера с ПСЖ
Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Ален Мильяччо, агент французского тренера Зинедина Зидана, прокомментировал информацию о том, что наставник договорился о назначении на пост главного тренера "Пари Сен-Жермен".
"Данные слухи не имеют под собой оснований. Я являюсь единственным представителем Зидана. Ни я, ни Зинедин не вели переговоров с руководством ПСЖ. Не уверен, что эмир Катара хочет пригласить Зидана", - приводит слова Мильяччо L’Équipe.
Ранее сообщалось, что 49-летний Зидан достиг принципиальной договоренности с чемпионом Франции.
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