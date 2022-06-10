Представитель Зидана отреагировал на новость о договоренности тренера с ПСЖ

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Ален Мильяччо, агент французского тренера Зинедина Зидана, прокомментировал информацию о том, что наставник договорился о назначении на пост главного тренера "Пари Сен-Жермен".

"Данные слухи не имеют под собой оснований. Я являюсь единственным представителем Зидана. Ни я, ни Зинедин не вели переговоров с руководством ПСЖ. Не уверен, что эмир Катара хочет пригласить Зидана", - приводит слова Мильяччо L’Équipe.

Ранее сообщалось, что 49-летний Зидан достиг принципиальной договоренности с чемпионом Франции.

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