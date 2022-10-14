Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

13 октября состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Конференций. Стоит отметить разгромное поражение "Стяуа" от "Силькеборга", крупную победу "Фиорентины" над "Хартсом", а также тяжелый успех "Вильярреала" в поединке с "Аустрией".

Группа А

"Фиорентина" Италия – "Хартс" Шотландия - 5:1 (4:0)

Голы: Йович, 5 - 1:0, Бираги, 22 - 2:0, Гонсалес, 31 - 3:0, Барак, 38 - 4:0, Хамфрис, 47 - 4:1, Гонсалес, 79 (с пенальти) - 5:1

"Истанбул Башакшехир" Турция – РФШ Латвия - 3:0 (2:0)

Голы: Тюрюч, 11 - 1:0, Окака Чука, 45 - 2:0, Окака Чука, 72 - 3:0

Положение команд: "Истанбул Башакшехир" - 10, "Фиорентина" - 7, "Хартс" - 3, РФШ - 2.

Группа В

"Стяуа" Румыния – "Силькеборг" Дания - 0:5 (0:2)

Голы: Куск, 12 - 0:1, Клюнге, 16 - 0:2, Тенгстедт, 63 - 0:3, Йоргенсен, 68 - 0:4, Йоргенсен, 70 - 0:5

"Вест Хэм" Англия – "Андерлехт" Бельгия - 2:1 (2:0)

Голы: Бенрахма, 14 - 1:0, Боуэн, 30 - 2:0, Эспозито, 89 (с пенальти)

Положение команд: "Вест Хэм" - 12, "Силькеборг" - 6, "Андерлехт" - 4, "Стяуа" - 1.

Группа С

"Аустрия" Австрия – "Вильярреал" Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Джексон, 87 - 0:1

"Хапоэль" Беер-Шева Израиль – "Лех" Польша - 1:1 (1:1)

Голы: Хемед, 9 (с пенальти) - 1:0, Шимчак, 44 - 1:1

Положение команд: "Вильярреал" - 12, "Лех" - 5, "Хапоэль" - 3, "Аустрия" - 1.

Группа D

"Партизан" Сербия – "Кельн" Германия - 2:0 (1:0)

Голы: Диабате, 15 - 1:0, Гомеш, 52 - 2:0

"Ницца" Франция – "Словацко" Чехия - 1:2 (1:0)

Голы: Диоп, 14 - 1:0, Томич, 75 - 1:1, Рейнберк, 86 - 1:2

Положение команд: "Партизан" - 8, "Ницца" - 5, "Кельн", "Словацко" - 4.

Группа Е

"Аполлон" Кипр – АЗ Нидерланды - 1:0 (1:0)

Гол: Роберж, 32 - 1:0

"Вадуц" Лихтенштейн – "Днепр-1" Украина - 1:2 (1:1)

Голы: Амаш, 25 - 0:1, Растодер, 30 - 1:1, Довбик, 90 - 1:2

Положение команд: АЗ - 9, "Днепр-1" - 7, "Аполлон" - 4, "Вадуц" - 2.

Группа F

"Юргорден" Швеция – "Гент" Бельгия - 4:2 (3:0)

Голы: Хольмберг, 21 - 1:0, Викхейм, 42 - 2:0, Банда, 45 - 3:0, Викхейм, 46 - 4:0, Депуатр, 61 - 4:1, Кейперс, 73 - 4:2

"Шэмрок Роверс" Ирландия – "Мольде" Норвегия - 0:2 (0:1)

Голы: Фофана, 33 - 0:1, Эриксен, 69 - 0:2

Положение команд: "Юргорден" - 10, "Мольде" - 7, "Гент" - 4, "Шэмрок Роверс" - 1.

Группа G

ЧФР Румыния – "Славия" Чехия - 2:0 (1:0)

Голы: Дяк, 11 (с пенальти) - 1:0, Юри Матиас, 84 - 2:0

"Балкани" Косово – "Сивасспор" Турция - 1:2 (1:0)

Голы: Тачи, 36 - 1:0, Арслан, 72 - 1:1, Ангельски, 81 - 1:2

Положение команд: "Сивасспор", ЧФР - 7, "Славия", "Балкани" - 4.

Группа Н

"Слован" Словакия – "Базель" Швейцария - 3:3 (1:1)

Голы: Малес, 29 (с пенальти) - 0:1, Вайсс, 45 (с пенальти) - 1:1, Куцка, 49 - 2:1, Чаврич, 53 - 3:1, Диуф, 65 - 3:2, Зекири, 72 - 3:3

"Жальгирис" Литва – "Пюник" Армения - 2:1 (2:0)

Голы: Урега, 23 - 1:0, Ренан Абнер, 42 - 2:0, Озбилиз, 78 (с пенальти) - 2:1

Положение команд: "Базель" - 7, "Пюник" - 6, "Слован" - 5, "Жальгирис" - 4.

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