Позор Словакии, успех Казахстана, ничья Хорватии и Франции: результаты Лиги наций 6 июня

Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить неожиданную победу Казахстана над Словакией, а также ничью между Хорватией и Францией.

Лига А

Группа 1

Хорватия – Франция - 1:1 (0:0)

Голы: Рабьо, 52 - 0:1,Крамарич, 83 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: Австрия, Дания - 3 (1), Франция, Хорватия - 1 (2).

Лига В

Группа 2

Исландия – Албания - 1:1 (0:1)

Голы: Сефери, 30 - 0:1, Торстейнссон, 49 - 1:1

Положение команд: Исландия - 2 (2), Израиль, Албания - 1 (1).

Лига С

Группа 3

Словакия – Казахстан - 0:1 (0:1)

Гол: Дарабаев, 26 - 0:1

Беларусь – Азербайджан - 0:0

Положение команд: Казахстан - 6, Словакия - 3, Беларусь, Азербайджан - 1.

Лига D

Группа 1

Андорра – Молдова - 0:0

Латвия – Лихтенштейн - 1:0 (0:0)

Гол: Зюзин, 73 - 1:0

Положение команд: Латвия - 6, Молдова - 4, Андорра - 1, Лихтенштейн - 0.

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