Позор Словакии, успех Казахстана, ничья Хорватии и Франции: результаты Лиги наций 6 июня
Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен
Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить неожиданную победу Казахстана над Словакией, а также ничью между Хорватией и Францией.
Лига А
Группа 1
Хорватия – Франция - 1:1 (0:0)
Голы: Рабьо, 52 - 0:1,Крамарич, 83 (с пенальти) - 1:1
Положение команд: Австрия, Дания - 3 (1), Франция, Хорватия - 1 (2).
Лига В
Группа 2
Исландия – Албания - 1:1 (0:1)
Голы: Сефери, 30 - 0:1, Торстейнссон, 49 - 1:1
Положение команд: Исландия - 2 (2), Израиль, Албания - 1 (1).
Лига С
Группа 3
Словакия – Казахстан - 0:1 (0:1)
Гол: Дарабаев, 26 - 0:1
Беларусь – Азербайджан - 0:0
Положение команд: Казахстан - 6, Словакия - 3, Беларусь, Азербайджан - 1.
Лига D
Группа 1
Андорра – Молдова - 0:0
Латвия – Лихтенштейн - 1:0 (0:0)
Гол: Зюзин, 73 - 1:0
Положение команд: Латвия - 6, Молдова - 4, Андорра - 1, Лихтенштейн - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4