Позор "Динамо" и "Ростова", провал ЦСКА: результаты 30-го тура РПЛ

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Завершились матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить разгромные победы "Сочи" и ЦСКА над "Динамо" и "Ростовом", поражения "Спартака" и "Зенита" от "Химок" и "Нижнего Новгорода".

"Динамо" – "Сочи" - 1:5 (1:4)

Голы: Нобоа, 8 (автогол) - 1:0, Юсупов, 27 - 1:1, Кассьерра, 33 - 1:2, Кассьерра, 40 - 1:3, Нобоа, 45 (с пенальти) - 1:4, Кассьерра, 68 - 1:5

"Химки" – "Спартак" - 2:1 (2:1)

Голы: Жиго, 11 - 0:1, Глушаков, 39 (с пенальти) - 1:1, Боженов, 44 - 2:1

"Рубин" – "Уфа" - 1:2 (1:0)

Голы: Лисакович, 37 (с пенальти) - 1:0, Камилов, 54 - 1:1, Ортис, 90 - 1:2

ЦСКА – "Ростов" - 4:0 (2:0)

Голы: Фернандес, 4 - 1:0, Бабурин, 10 (автогол) - 2:0, Обляков, 52 - 3:0, Дивеев, 88 - 4:0

"Нижний Новгород" – "Зенит" - 1:0 (1:0)

Гол: Калинский, 20 (с пенальти) - 1:0

"Арсенал" – "Урал" - 1:2 (1:2)

Голы: Аугустыняк, 31 (с пенальти) - 0:1, Мишкич, 33 - 0:2, Кайнов, 42 - 1:2

"Крылья Советов" – "Локомотив" - 0:1 (0:0)

Гол: Жемалетдинов, 51 - 0:1

"Краснодар" – "Ахмат" - 1:1 (0:0)

Голы: Конате, 67 - 0:1, Сперцян, 90 - 1:1

Положение команд: "Зенит" - 65, "Сочи" - 56, "Динамо" - 53 , "Краснодар", ЦСКА - 50, "Локомотив" - 48, "Ахмат" - 42, "Крылья Советов" - 41, "Ростов", "Спартак" - 38, "Нижний Новгород", "Урал" - 33, "Химки" - 32, "Уфа" - 30, "Рубин" - 29, "Арсенал" - 23.

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