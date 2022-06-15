Позор Англии и Италии, феерии Германии и Венгрии: результаты Лиги наций 14 июня

Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен

14 июня состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Стоит отметить разгромное поражение Англии в матче с Венгрией, крупную победу Германии над Италией, успехи Нидерландов и Бельгии в поединках с Уэльсом и Польшей.

Лига А

Группа 3

Англия – Венгрия - 0:4 (0:1)

Голы: Шаллаи, 16 - 0:1, Шаллаи, 70 - 0:2, Надь, 80 - 0:3, Газдаг, 89 - 0:4

Германия – Италия - 5:2 (2:0)

Голы: Киммих, 10 - 1:0, Гюндоган, 45 (с пенальти) - 2:0, Мюллер, 51 - 3:0, Вернер, 68 - 4:0, Вернер, 69 - 5:0, Ньонто, 78 - 5:1, Бастони, 90 - 5:2

Положение команд: Венгрия - 7, Германия - 6, Италия - 5, Англия - 2.

Группа 4

Нидерланды – Уэльс - 3:2 (2:1)

Голы: Ланг, 17 - 1:0, Гакпо, 23 - 2:0, Джонсон, 26 - 2:1, Бэйл, 90+2 (с пенальти) - 2:2, Депай, 90+3 - 3:2

Польша – Бельгия - 0:1 (0:1)

Гол: Батшуайи, 16 - 0:1

Положение команд: Нидерланды - 10, Бельгия - 7, Польша - 4, Уэльс - 1.

Лига В

Группа 1

Украина – Ирландия - 1:1 (0:1)

Голы: Коллинз, 31 - 0:1, Довбик, 47 - 1:1

Армения – Шотландия - 1:4 (1:2)

Голы: Бичахчян, 6 - 1:0, Армстронг, 14 - 1:1, Армстронг, 45 - 1:2, Макгинн, 50 - 1:3, Адамс, 53 - 1:4

Положение команд: Украина - 7 (3), Шотландия - 6 (3), Ирландия - 4 (4), Армения - 3 (4).

Группа 3

Босния – Финляндия - 3:2 (2:2)

Голы: Пьянич, 5 (с пенальти) - 1:0, Пукки, 10 - 1:1, Челльман, 18 - 1:2, Джеко, 29 - 2:2, Джеко, 58 - 3:2

Румыния – Черногория - 0:3 (0:1)

Голы: Мугоша, 42 - 0:1, Мугоша, 56 - 0:2, Мугоша, 63 - 0:3

Положение команд: Босния - 8, Черногория - 7, Финляндия - 4, Румыния - 3.

Лига С

Группа 1

Турция – Литва - 2:0 (1:0)

Голы: Айхан, 37 - 1:0, Чалханоглу, 54 (с пенальти) - 2:0

Люксембург – Фарерские острова - 2:2 (1:0)

Голы: Родригеш, 12 (с пенальти) - 1:0, Баррейро, 49 - 2:0, Бьярталуйд, 56 - 2:1, Бьярталуйд, 59 - 2:2

Положение команд: Турция - 12, Люксембург - 7, Фарерские острова - 4, Литва - 0.

Лига D

Группа 1

Молдова – Андорра - 2:1 (1:1)

Голы: Каймаков, 26 (с пенальти) - 1:0, Вьейра, 45 - 1:1, Николэеску, 50 (с пенальти) - 2:1

Лихтенштейн – Латвия - 0:2 (0:2)

Голы: Гутковский, 20 - 0:1, Гутковский, 28 - 0:2

Положение команд: Латвия - 12, Молдова - 7, Андорра - 4, Лихтенштейн - 0.

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