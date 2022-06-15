Позор Англии и Италии, феерии Германии и Венгрии: результаты Лиги наций 14 июня
Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен
14 июня состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Стоит отметить разгромное поражение Англии в матче с Венгрией, крупную победу Германии над Италией, успехи Нидерландов и Бельгии в поединках с Уэльсом и Польшей.
Лига А
Группа 3
Англия – Венгрия - 0:4 (0:1)
Голы: Шаллаи, 16 - 0:1, Шаллаи, 70 - 0:2, Надь, 80 - 0:3, Газдаг, 89 - 0:4
Германия – Италия - 5:2 (2:0)
Голы: Киммих, 10 - 1:0, Гюндоган, 45 (с пенальти) - 2:0, Мюллер, 51 - 3:0, Вернер, 68 - 4:0, Вернер, 69 - 5:0, Ньонто, 78 - 5:1, Бастони, 90 - 5:2
Положение команд: Венгрия - 7, Германия - 6, Италия - 5, Англия - 2.
Группа 4
Нидерланды – Уэльс - 3:2 (2:1)
Голы: Ланг, 17 - 1:0, Гакпо, 23 - 2:0, Джонсон, 26 - 2:1, Бэйл, 90+2 (с пенальти) - 2:2, Депай, 90+3 - 3:2
Польша – Бельгия - 0:1 (0:1)
Гол: Батшуайи, 16 - 0:1
Положение команд: Нидерланды - 10, Бельгия - 7, Польша - 4, Уэльс - 1.
Лига В
Группа 1
Украина – Ирландия - 1:1 (0:1)
Голы: Коллинз, 31 - 0:1, Довбик, 47 - 1:1
Армения – Шотландия - 1:4 (1:2)
Голы: Бичахчян, 6 - 1:0, Армстронг, 14 - 1:1, Армстронг, 45 - 1:2, Макгинн, 50 - 1:3, Адамс, 53 - 1:4
Положение команд: Украина - 7 (3), Шотландия - 6 (3), Ирландия - 4 (4), Армения - 3 (4).
Группа 3
Босния – Финляндия - 3:2 (2:2)
Голы: Пьянич, 5 (с пенальти) - 1:0, Пукки, 10 - 1:1, Челльман, 18 - 1:2, Джеко, 29 - 2:2, Джеко, 58 - 3:2
Румыния – Черногория - 0:3 (0:1)
Голы: Мугоша, 42 - 0:1, Мугоша, 56 - 0:2, Мугоша, 63 - 0:3
Положение команд: Босния - 8, Черногория - 7, Финляндия - 4, Румыния - 3.
Лига С
Группа 1
Турция – Литва - 2:0 (1:0)
Голы: Айхан, 37 - 1:0, Чалханоглу, 54 (с пенальти) - 2:0
Люксембург – Фарерские острова - 2:2 (1:0)
Голы: Родригеш, 12 (с пенальти) - 1:0, Баррейро, 49 - 2:0, Бьярталуйд, 56 - 2:1, Бьярталуйд, 59 - 2:2
Положение команд: Турция - 12, Люксембург - 7, Фарерские острова - 4, Литва - 0.
Лига D
Группа 1
Молдова – Андорра - 2:1 (1:1)
Голы: Каймаков, 26 (с пенальти) - 1:0, Вьейра, 45 - 1:1, Николэеску, 50 (с пенальти) - 2:1
Лихтенштейн – Латвия - 0:2 (0:2)
Голы: Гутковский, 20 - 0:1, Гутковский, 28 - 0:2
Положение команд: Латвия - 12, Молдова - 7, Андорра - 4, Лихтенштейн - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4