Появились точные сроки восстановления Погба
Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен
Хирург, который оперировал хавбека "Ювентуса" Поля Погба, рассказал о сроках восстановления игрока.
По словам врача, из-за травмы мениска футболист пропустит не менее восьми недель, хотя изначально говорилось о шести неделях без футбола.
"Мы с врачами "Ювентуса" пришли к единому мнению, что восемь недель – время, необходимое Погба, чтобы вновь присоединиться к команде и вернуться к тренировкам в общей группе.
Это приблизительный срок, в дальнейшем нужно будет обязательно оценить его состояние", – сказал Роберто Росси.
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|Команда
|М
|О
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|26
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|2
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|26
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|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
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|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17