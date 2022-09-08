Появились точные сроки восстановления Погба

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Хирург, который оперировал хавбека "Ювентуса" Поля Погба, рассказал о сроках восстановления игрока.

По словам врача, из-за травмы мениска футболист пропустит не менее восьми недель, хотя изначально говорилось о шести неделях без футбола.

"Мы с врачами "Ювентуса" пришли к единому мнению, что восемь недель – время, необходимое Погба, чтобы вновь присоединиться к команде и вернуться к тренировкам в общей группе.

Это приблизительный срок, в дальнейшем нужно будет обязательно оценить его состояние", – сказал Роберто Росси.

Не пропустите: Погба взял культовый номер в "Ювентусе". | https://dailysports.net