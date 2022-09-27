Появились сроки восстановления Депая и де Йонга после травм

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

СМИ опубликовали примерные сроки восстановления игроков "Барселоны" Мемфиса Депая и Френки де Йонга, которые получили травмы во время пребывания в сборной Нидерландов.

Как известно, у 28-летнего форварда диагностировали травму двуглавой мышцы бедра, у 25-летнего хавбека – растяжение полусухожильной мышцы бедра.

Как пишет издание Diario Sport, Депай пропустит примерно месяц, в то время как де Йонг имеет шансы восстановиться к игре Лиги чемпионов против "Интера" 4 октября.

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