Появились подробности выбора нового тренера "Спартака"

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Спартака" будет иностранный специалист.

Как сообщают источники "СЭ", в московском клубе не будут рассматривать кандидатуру Валерия Карпина, которого называли основным претендентом.

Таким образом, после ухода Паоло Ваноли в клубе начали искать иностранного тренера.

Напомним, что под руководством итальянца "Спартак" занял 10-е место в чемпионате.

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