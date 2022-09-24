Появились подробности травмы голкипера "Милана"

Теги миланмайк меньян

Появились подробности травмы голкипера "Милана"

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Появились более точные сроки восстановления голкипера "Милана" и сборной Франции Майка Меньяна. 

Как известно, повреждение футболист получил во время матча против Австрии в Лиге наций. Его заменили в перерыве.

По данным портала Get French Football News, у стража ворот подтвердили повреждение голени, он может пропустить месяц.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний футболист провел 7 матчей и пропустил 8 голов. 

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