Появились подробности травмы Бензема в матче Лиги чемпионов

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Появились подробности травмы Бензема в матче Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа раскрыл детали повреждения форварда команды Карима Бензема, которое он получил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с шотландским "Селтиком" (3:0).

Как известно, футболиста заменили на 30-й минуте встречи.

"Мы мало что знаем об этом. Когда я забрал мяч после углового, я быстро передал его Бензема – именно тогда он почувствовал что-то в колене. Мне не кажется, что это что-то серьёзное. Скорее всего, у Карима появилось какое-то ощущение, и он решил не рисковать. Надеюсь, что ничего страшного. Но в любом случае у нас есть другие футболисты, которые могут сыграть на этой позиции", – приводит слова Куртуа официальный сайт "Реала".

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