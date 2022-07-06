Появились подробности перехода Газинского в ЦСКА

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Появились подробности перехода Газинского в ЦСКА

Фото сайт "Краснодара"/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский близок к переходу в ЦСКА.

Как пишет "СЭ", соглашение футболиста с "армейцами" будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на один год.

За "быков" Газинский играл с 2013 года, недавно 32-летний игрок покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Газинский провел 17 матчей в составе южан в прошлом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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