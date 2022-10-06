Появились подробности нового контракта "ПСЖ" для Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

"ПСЖ" начал обсуждать продление контракта с нападающим Лионелем Месси.

Как сообщает Goal, парижане предложили 35-летнему аргентинцу подписать новое соглашение по схеме "1+1".

Ожидается, что о своем решении аргентинец сообщит после чемпионата мира в Катаре.

До этого в СМИ писали, что Месси покинет парижский клуб и в июле вернется в "Барселону".

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 13 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Инсайдер пролил свет на будущее Месси. | https://dailysports.net