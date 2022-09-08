Появились подробности назначения нового тренера в "Челси"

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

Наставник "Брайтона" Грэм Поттер станет тренером "Челси".

Как пишет The Times, его соглашение с "синими" будет рассчитано на пять лет.

Сегодня Поттер прибудет на базу лондонского клуба.

Также в "Челси" вместе с наставником придут минимум четыре члена тренерского штаба "Брайтона".

Ожидается, что Поттер будет руководить командой в матче АПЛ против "Фулхэма", который состоится 10 сентября.

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