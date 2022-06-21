Появились подробности назначения Бердыева в иранский клуб
Фото: твиттер "Кайрата"/Автор неизвестен
Приглашению Курбана Бердыева в иранский клуб "Трактор" поспособствовал нападающий "Байера" Сердар Азмун.
Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как известно, Азмун выступал под руководством Бердыева в "Рубине" и "Ростове".
Напомним, что в июне 69-летний Бердыев покинул "Кайрат". Он возглавлял алма-атинскую команду с лета 2021 года. Вместе с тренером команда стала бронзовым призёром чемпионата Казахстана и обладателем Кубка Казахстана.
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