Появились новые детали возможного трансфера Зинченко в "Барселону"
Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен
"Барселона"не рассматривает кандидатуру защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко как основную.
Об этом сообщил местный журналист Cadena Ser Санти Овалье.
"Зинченко – ни первая, ни даже вторая опция "Барсы" на позицию левого защитника. Клуб надеется подписать Маркоса Алонсо и в переговорах появился ощутимый прогресс. Соглашение на завершающей стадии.
Однако если "Челси" все же "даст заднюю", следующей целью станет Хави Галан из "Сельты", – сказал он.
В прошлом сезоне Зинченко сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.
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