Появились новые детали возможного трансфера Зинченко в "Барселону"

Теги манчестер ситиалександр зинченкобарселона

Появились новые детали возможного трансфера Зинченко в "Барселону"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

"Барселона"не рассматривает кандидатуру защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко как основную.

Об этом сообщил местный журналист Cadena Ser Санти Овалье.

"Зинченко – ни первая, ни даже вторая опция "Барсы" на позицию левого защитника. Клуб надеется подписать Маркоса Алонсо и в переговорах появился ощутимый прогресс. Соглашение на завершающей стадии.

Однако если "Челси" все же "даст заднюю", следующей целью станет Хави Галан из "Сельты", – сказал он.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" выкупил трех нигерийских футболистов

"Краснодар" выкупил трех нигерийских футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов