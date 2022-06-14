Появились новые детали возможного трансфера Зинченко в "Барселону"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

"Барселона"не рассматривает кандидатуру защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко как основную.

Об этом сообщил местный журналист Cadena Ser Санти Овалье.

"Зинченко – ни первая, ни даже вторая опция "Барсы" на позицию левого защитника. Клуб надеется подписать Маркоса Алонсо и в переговорах появился ощутимый прогресс. Соглашение на завершающей стадии.

Однако если "Челси" все же "даст заднюю", следующей целью станет Хави Галан из "Сельты", – сказал он.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.

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