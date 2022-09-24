Появились интересные детали трансфера Гризманна в "Барселону"

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн пошел на сокращение зарплаты, когда перешел из "Атлетико" в каталонский клуб.

Газета El Mundo уточнила, что в мадридском клубе француз зарабатывал больше, чем в столице Каталонии.

Зарплата игрока в первый сезон составила 17 миллионов евро, а за каждый следующий сезон игрок должен был заработать 20 миллионов евро.

В "Атлетико" бы француз получал на 40 миллионов евро больше после выплаты налогов.

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