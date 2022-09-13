Появились интересные детали контракта Мбаппе с "ПСЖ"

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Появились интересные детали контракта Мбаппе с "ПСЖ"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может покинуть клуб до 2025 года.

Как сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe, новое соглашение француза рассчитано на два сезона с возможностью продления ещё на один год.

В то же время в контракте прописано, что клуб не может продлить Мбаппе без согласия игрока.

СМИ намекают, что ситуацией может воспользоваться "Реал", который сможет подписать форварда раньше чем через три года.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист забил семь голов в шести матчах.

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