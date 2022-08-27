Появились детали возможного трансфера Роналду в "Наполи"

Фото: Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все ближе к переходу в "Наполи".

Агент футболиста Жорже Мендеш продолжает настаивать на том, чтобы "МЮ" отпустил 37-летнего португальца в неаполитанский клуб.

В сделку также могут включить Виктора Осимхена, который должен отправиться в Англию.

В то же время "Наполи" готов расстаться с Осимхеном за 100+ миллионов. Кроме того, "МЮ" должен будет выплачивать большую часть, если не всю зарплату Роналду.

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