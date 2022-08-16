Появились детали трансфера Ндомбеле в "Наполи"

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Появились детали трансфера Ндомбеле в "Наполи"

Фото: твиттер Танги Ндомбеле/Автор неизвестен

Стали известны детали перехода Танги Ндомбеле из "«Тоттенхэма" в "Наполи". 

У итальянцев будет право выкупа футболиста.

По информации Джанлуки Ди Марцио, клубы близки к тому, чтобы согласовать финансовые условия сделки. По данным инсайдера, за аренду неаполитанцы заплатили 1 миллион евро, а полноценный трансфер обойдется им в 30 миллионов. 

Напомним, что "Тоттенхэм" приобрел Ндомбеле летом 2019 года у "Лиона" за 60+10 млн евро. 

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