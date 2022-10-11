Появились детали трансфера Гризманна в "Атлетико"

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

СМИ озвучили сумму трансфера Антуана Гризманна из "Барселоны" в "Атлетико".

Напомним, что сделка была завершена вчера. "Матрансики" заключили с ним контракт до лета 2026 года.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб получит 18 миллионов евро за форварда сборной Франции.

Также в сделку включены бонусы на 6 млн евро: 2 – если мадридцы попадут в Лигу чемпионов в следующем сезоне, еще 2 – если выйдут в 1/4 финала ЛЧ, еще 2 – если выигра.т любой трофей.

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