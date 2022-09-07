Появились детали разговора между Тухелем и руководством "Челси" про Роналду

Теги манчестер юнайтедчелсикриштиану роналдутомас тухель

Появились детали разговора между Тухелем и руководством "Челси" про Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Стало известно, как проходил разговор между владельцем "Челси" Тоддом Боэли и бывшим главным тренером команды Томасом Тухелем о возможном переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий специалист категорически выступил против трансфера португальца, заявив, что он уничтожит командную атмосферу в раздевалке. В итоге лондонцы не стали покупать форварда.

В нынешнем сезоне  37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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