Появились детали перехода Умтити в "Лечче"

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Появились детали перехода Умтити в "Лечче"

Фото: твиттер Самуэля Умтити/Автор неизвестен

"Лечче" согласовал условия контракта с защитником "Барселоны" Самюэлем Умтити.

По данным источника, каталонский клуб взял на себя зарплату защитника в полном объеме, пока француз будет играть в итальянском клубе на правах аренды.

Интересно, что также каталонцы будут получать бонусы в течение сезона. 

Окончательные детали между клубами будут согласованы в ближайшее время.

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