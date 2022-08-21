Появились детали перехода Умтити в "Лечче"

Фото: твиттер Самуэля Умтити/Автор неизвестен

"Лечче" согласовал условия контракта с защитником "Барселоны" Самюэлем Умтити.

По данным источника, каталонский клуб взял на себя зарплату защитника в полном объеме, пока француз будет играть в итальянском клубе на правах аренды.

Интересно, что также каталонцы будут получать бонусы в течение сезона.

Окончательные детали между клубами будут согласованы в ближайшее время.

Не пропустите: Бускетс может покинуть "Барселону" через год. | https://dailysports.net