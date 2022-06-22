Появились детали перехода Лукаку в "Интер"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Форвард сборной Бельгии и "Челси" Ромелу Лукаку уже на следующей неделе пройдёт медицинское обследование для перехода в миланский "Интер".

Футболист переедет в итальянский клуб на правах годичной аренды.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, сумма сделки составит 8 миллионов евро, еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

В Италии форвард заработает 12 миллионов евро год, как было прежде. В контракт не будет включено право выкупа.

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