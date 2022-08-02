Появились детали перехода Кунде в "Барселону"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Трансфер Жюля Кунде может обойтись "Барселоне" в 62,5 млн евро и это без учета зарплаты.

Ожидается, что каталонский клуб точно заплатит "Севилье" 50 млн евро – это фиксированная выплата.

Кроме того, по 2,5 млн евро бонусов каталонцы будут платить на протяжении каждого из пяти первых сезонов Кунде в команде.

Таким образом, общая сумма этих бонусов может достичь 12,5 млн евро.

Что касается зарплаты, то Кунде за первый сезон заработает 9,5 млн евро до уплаты налогов, а в последующие четыре – 12 млн евро до налогов.

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