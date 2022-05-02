Потеря ПСЖ, провал "Марселя", успех "Монако": результаты 35-го тура Лиги 1

Теги псжмонакомарсельлион

Потеря ПСЖ, провал "Марселя", успех "Монако": результаты 35-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 35-го тура чемпионата Франции. ПСЖ упустил победу над "Страсбуром", "Монако" победил "Анжер", "Лион" разгромил "Марсель".

"Страсбур" - ПСЖ - 3:3 (1:1)
Голы: Гамейро, 3 - 1:0, Мбаппе, 23 - 1:1, Хакими, 64 - 1:2, Мбаппе, 68 - 1:3, Верратти, 75 (автогол) - 2:3, Чачи, 90+1 - 3:3

"Марсель" - "Лион" - 0:3 (0:0)
Голы: Лукеба, 55 - 0:1, Дембеле, 76 - 0:2, Экамби, 89 - 0:3

"Монако" - "Анжер" - 2:0 (1:0)
Голы: Бамба, 42 (автогол) - 1:0, Бен-Йеддер, 61 - 2:0

"Труа" - "Лилль" - 3:0 (1:0)
Голы: Тардью, 43 (с пенальти) - 1:0, Угбо, 55 (с пенальти) - 2:0, Тардью, 86 (с пенальти) - 3:0

"Ренн" - "Сент-Этьен" - 2:0 (1:0)
Голы: Майер, 41 - 1:0, Майер, 84 - 2:0

"Ланс" - "Нант" - 2:2 (0:2)
Голы: Симон, 8 - 0:1, Симон, 32 - 0:2, Коста, 67 - 1:2, Калимуэндо, 81 (с пенальти) - 2:2

"Лорьян" - "Реймс" - 1:2 (1:1)
Голы: Зенели, 17 - 0:1, Моффи, 32 - 1:1, Туре, 59 - 1:2

"Брест" - "Клермон" - 2:0 (0:0)
Голы: Брассье, 60 - 1:0, Мунье, 62 - 2:0

"Бордо" - "Ницца" - 0:1 (0:0)
Гол: Делор, 74 - 0:1

"Монпелье" - "Метц" - 2:2 (0:1)
Голы: Дилейни, 24 - 0:1, Мафута, 70 - 0:2, Сукет, 80 - 1:2, Вахи, 90+1 - 2:2

Положение команд: ПСЖ - 79, "Марсель" - 65, "Ренн", "Монако" - 62, "Ницца" - 60, "Страсбур" - 57, "Лион", "Ланс" - 55, "Нант", "Лилль" - 51, "Брест" - 48, "Реймс", "Монпелье" - 43, "Труа" - 36, "Анжер" - 35, "Лорьян" - 34, "Клермон" - 33, "Сент-Этьен" - 31, "Бордо" - 27, "Метц" - 25.

Не пропустите: ПСЖ выбирает между тремя тренерами. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 мая

Главные новости дня: 1 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов