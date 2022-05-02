Потеря ПСЖ, провал "Марселя", успех "Монако": результаты 35-го тура Лиги 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 35-го тура чемпионата Франции. ПСЖ упустил победу над "Страсбуром", "Монако" победил "Анжер", "Лион" разгромил "Марсель".
"Страсбур" - ПСЖ - 3:3 (1:1)
Голы: Гамейро, 3 - 1:0, Мбаппе, 23 - 1:1, Хакими, 64 - 1:2, Мбаппе, 68 - 1:3, Верратти, 75 (автогол) - 2:3, Чачи, 90+1 - 3:3
"Марсель" - "Лион" - 0:3 (0:0)
Голы: Лукеба, 55 - 0:1, Дембеле, 76 - 0:2, Экамби, 89 - 0:3
"Монако" - "Анжер" - 2:0 (1:0)
Голы: Бамба, 42 (автогол) - 1:0, Бен-Йеддер, 61 - 2:0
"Труа" - "Лилль" - 3:0 (1:0)
Голы: Тардью, 43 (с пенальти) - 1:0, Угбо, 55 (с пенальти) - 2:0, Тардью, 86 (с пенальти) - 3:0
"Ренн" - "Сент-Этьен" - 2:0 (1:0)
Голы: Майер, 41 - 1:0, Майер, 84 - 2:0
"Ланс" - "Нант" - 2:2 (0:2)
Голы: Симон, 8 - 0:1, Симон, 32 - 0:2, Коста, 67 - 1:2, Калимуэндо, 81 (с пенальти) - 2:2
"Лорьян" - "Реймс" - 1:2 (1:1)
Голы: Зенели, 17 - 0:1, Моффи, 32 - 1:1, Туре, 59 - 1:2
"Брест" - "Клермон" - 2:0 (0:0)
Голы: Брассье, 60 - 1:0, Мунье, 62 - 2:0
"Бордо" - "Ницца" - 0:1 (0:0)
Гол: Делор, 74 - 0:1
"Монпелье" - "Метц" - 2:2 (0:1)
Голы: Дилейни, 24 - 0:1, Мафута, 70 - 0:2, Сукет, 80 - 1:2, Вахи, 90+1 - 2:2
Положение команд: ПСЖ - 79, "Марсель" - 65, "Ренн", "Монако" - 62, "Ницца" - 60, "Страсбур" - 57, "Лион", "Ланс" - 55, "Нант", "Лилль" - 51, "Брест" - 48, "Реймс", "Монпелье" - 43, "Труа" - 36, "Анжер" - 35, "Лорьян" - 34, "Клермон" - 33, "Сент-Этьен" - 31, "Бордо" - 27, "Метц" - 25.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13