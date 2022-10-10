Потеря ПСЖ, неудача "Марселя", успехи "Монако" и "Лорьяна": результаты 10-го тура Лиги 1

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить ничью ПСЖ с "Реймсом", поражение "Марселя" от "Аяччо", а также победы "Монако" и "Лорьяна" над "Монпелье" и "Брестом".

"Реймс" – ПСЖ - 0:0

"Марсель" – "Аяччо" - 1:2 (1:1)

Голы: Пайет, 15 (с пенальти) - 1:0, Муссити-Око, 25 - 1:1, Балерди, 47 (автогол) - 1:2

"Лион" – "Тулуза" - 1:1 (1:0)

Голы: Тете, 2 - 1:0, Ратао, 67 - 1:1

"Монпелье" – "Монако" - 0:2 (0:1)

Голы: Эмболо, 45 - 0:1, Боаду, 80 - 0:2

"Брест" – "Лорьян" - 1:2 (1:1)

Голы: Дель Кастийо, 17 - 1:0, Моффи, 24 - 1:1, Моффи, 53 - 1:2

"Ренн" – "Нант" - 3:0 (1:0)

Голы: Гуири, 26 - 1:0, Терье, 79 - 2:0, Дуэ, 84 - 3:0

"Лилль" – "Ланс" - 1:0 (1:0)

Гол: Дэвид, 44 (с пенальти) - 1:0

"Ницца" – "Труа" - 3:2 (2:0)

Голы: Вити, 2 - 1:0, Делор, 37 (с пенальти) - 2:0, Пепе, 50 - 3:0, Шавалерен, 82 - 3:1, Конте, 90 - 3:2

"Клермон" – "Осер" - 2:1 (0:0)

Голы: Кауи, 55 - 1:0, Кье, 58 - 2:0, Жубал, 90 - 2:1

"Анжер" – "Страсбур" - 2:3 (1:2)

Голы: Гамейро, 7 - 0:1, Юну, 11 - 1:1, Блажич, 33 (автогол) - 1:2, Диалло, 58 - 1:3, Блажич, 87 - 2:3

Положение команд: ПСЖ - 26, "Лорьян" - 25, "Марсель" - 23, "Ланс" - 21, "Монако" - 20, "Ренн" - 18, "Лилль", "Клермон" - 16, "Лион" - 14, "Монпелье", "Тулуза" - 12, "Труа", "Ницца" - 11, "Страсбур", "Реймс", "Осер", "Анжер" - 8, "Аяччо", "Нант" - 7, "Брест" - 6.

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