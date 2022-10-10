Потеря ПСЖ, неудача "Марселя", успехи "Монако" и "Лорьяна": результаты 10-го тура Лиги 1

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Потеря ПСЖ, неудача "Марселя", успехи "Монако" и "Лорьяна": результаты 10-го тура Лиги 1

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить ничью ПСЖ с "Реймсом", поражение "Марселя" от "Аяччо", а также победы "Монако" и "Лорьяна" над "Монпелье" и "Брестом".

"Реймс" – ПСЖ - 0:0

"Марсель" – "Аяччо" - 1:2 (1:1)
Голы: Пайет, 15 (с пенальти) - 1:0, Муссити-Око, 25 - 1:1, Балерди, 47 (автогол) - 1:2

"Лион" – "Тулуза" - 1:1 (1:0)
Голы: Тете, 2 - 1:0, Ратао, 67 - 1:1

"Монпелье" – "Монако" - 0:2 (0:1)
Голы: Эмболо, 45 - 0:1, Боаду, 80 - 0:2

"Брест" – "Лорьян" - 1:2 (1:1)
Голы: Дель Кастийо, 17 - 1:0, Моффи, 24 - 1:1, Моффи, 53 - 1:2

"Ренн" – "Нант" - 3:0 (1:0)
Голы: Гуири, 26 - 1:0, Терье, 79 - 2:0, Дуэ, 84 - 3:0

"Лилль" – "Ланс" - 1:0 (1:0)
Гол: Дэвид, 44 (с пенальти) - 1:0

"Ницца" – "Труа" - 3:2 (2:0)
Голы: Вити, 2 - 1:0, Делор, 37 (с пенальти) - 2:0, Пепе, 50 - 3:0, Шавалерен, 82 - 3:1, Конте, 90 - 3:2

"Клермон" – "Осер" - 2:1 (0:0)
Голы: Кауи, 55 - 1:0, Кье, 58 - 2:0, Жубал, 90 - 2:1

"Анжер" – "Страсбур" - 2:3 (1:2)
Голы: Гамейро, 7 - 0:1, Юну, 11 - 1:1, Блажич, 33 (автогол) - 1:2, Диалло, 58 - 1:3, Блажич, 87 - 2:3

Положение команд: ПСЖ - 26, "Лорьян" - 25, "Марсель" - 23, "Ланс" - 21, "Монако" - 20, "Ренн" - 18, "Лилль", "Клермон" - 16, "Лион" - 14, "Монпелье", "Тулуза" - 12, "Труа", "Ницца" - 11, "Страсбур", "Реймс", "Осер", "Анжер" - 8, "Аяччо", "Нант" - 7, "Брест" - 6.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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