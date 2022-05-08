Потеря "Баварии", успех Дортмунда, феерия Лейпцига: результаты 33-го тура Бундеслиги

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Потеря "Баварии", успех Дортмунда, феерия Лейпцига: результаты 33-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить ничья "Баварии" со "Штутгартом", успех дортмундской "Боруссии" в матче с "Гройтер Фюрт", а также крупную победу "РБ Лейпциг" в поединке с "Аугсбургом".

"Бавария" – "Штутгарт" - 2:2 (2:1)
Голы: Тиагу Томаш, 8 - 0:1, Гнабри, 35 - 1:1, Мюллер, 44 - 2:1, Калайджич, 52 - 2:2

"Гройтер Фюрт" - "Боруссия" Д - 1:3 (0:1)
Голы: Брандт, 26 - 0:2, Нганкам, 70 - 1:1, Брандт, 72 - 1:2, Пасслак, 77 - 1:3

"Хоффенхайм" – "Байер" - 2:4 (2:1)
Голы: Рюттер, 22 - 1:0, Шик, 34 - 1:1, Баумгартнер, 36 - 2:1, Диаби, 73 - 2:2, Шик, 76 - 2:3, Аларио, 90 - 2:4

"РБ Лейпциг" – "Аугсбург" - 4:0 (1:0)
Голы: Андре Силва, 40 - 1:0, Нкунку, 48 - 2:0, Нкунку, 57 - 3:0, Форсберг, 64 (с пенальти) - 4:0

"Фрайбург" – "Унион" - 1:4 (0:3)
Голы: Премель, 11 - 0:1, Триммель, 30 - 0:2, Беккер, 41 - 0:3, Хелер, 59 - 1:3, Шафер, 89 - 1:4

"Бохум" – "Арминия" - 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: Польтер, 21 - 1:0, Нильссон, 35 - 1:1, Белло, 89 (автогол) - 2:1

"Айнтрахт" – "Боруссия" М - 1:1 (0:1)
Голы: Плеа, 4 - 0:1, Пасиенсия, 65 - 1:1

"Кельн" – "Вольфсбург" - 0:1 (0:1)
Гол: Герхардт, 43 - 0:1

"Герта" – "Майнц" - 1:2 (1:1)
Голы: Видмер, 25 - 0:1, Зельке, 45 (с пенальти) - 1:1, Белль, 81 - 1:2

Положение команд: "Бавария" - 76, "Боруссия" Д - 66, "Байер" - 61, "РБ Лейпциг" - 57, "Фрайбург" - 55, "Унион" - 54, "Кельн" - 52, "Хоффенхайм" - 46, "Майнц" - 45, "Боруссия" М, "Бохум" - 42, "Айнтрахт", "Вольфсбург" - 41, "Аугсбург" - 35, "Герта" - 33, "Штутгарт" - 30, "Арминия" - 27, "Гройтер Фюрт" - 18.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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