Потеря "Баварии", успех Дортмунда, феерия Лейпцига: результаты 33-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить ничья "Баварии" со "Штутгартом", успех дортмундской "Боруссии" в матче с "Гройтер Фюрт", а также крупную победу "РБ Лейпциг" в поединке с "Аугсбургом".
"Бавария" – "Штутгарт" - 2:2 (2:1)
Голы: Тиагу Томаш, 8 - 0:1, Гнабри, 35 - 1:1, Мюллер, 44 - 2:1, Калайджич, 52 - 2:2
"Гройтер Фюрт" - "Боруссия" Д - 1:3 (0:1)
Голы: Брандт, 26 - 0:2, Нганкам, 70 - 1:1, Брандт, 72 - 1:2, Пасслак, 77 - 1:3
"Хоффенхайм" – "Байер" - 2:4 (2:1)
Голы: Рюттер, 22 - 1:0, Шик, 34 - 1:1, Баумгартнер, 36 - 2:1, Диаби, 73 - 2:2, Шик, 76 - 2:3, Аларио, 90 - 2:4
"РБ Лейпциг" – "Аугсбург" - 4:0 (1:0)
Голы: Андре Силва, 40 - 1:0, Нкунку, 48 - 2:0, Нкунку, 57 - 3:0, Форсберг, 64 (с пенальти) - 4:0
"Фрайбург" – "Унион" - 1:4 (0:3)
Голы: Премель, 11 - 0:1, Триммель, 30 - 0:2, Беккер, 41 - 0:3, Хелер, 59 - 1:3, Шафер, 89 - 1:4
"Бохум" – "Арминия" - 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: Польтер, 21 - 1:0, Нильссон, 35 - 1:1, Белло, 89 (автогол) - 2:1
"Айнтрахт" – "Боруссия" М - 1:1 (0:1)
Голы: Плеа, 4 - 0:1, Пасиенсия, 65 - 1:1
"Кельн" – "Вольфсбург" - 0:1 (0:1)
Гол: Герхардт, 43 - 0:1
"Герта" – "Майнц" - 1:2 (1:1)
Голы: Видмер, 25 - 0:1, Зельке, 45 (с пенальти) - 1:1, Белль, 81 - 1:2
Положение команд: "Бавария" - 76, "Боруссия" Д - 66, "Байер" - 61, "РБ Лейпциг" - 57, "Фрайбург" - 55, "Унион" - 54, "Кельн" - 52, "Хоффенхайм" - 46, "Майнц" - 45, "Боруссия" М, "Бохум" - 42, "Айнтрахт", "Вольфсбург" - 41, "Аугсбург" - 35, "Герта" - 33, "Штутгарт" - 30, "Арминия" - 27, "Гройтер Фюрт" - 18.
Не пропустите: Феерия "Ман Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 36-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 мая
-
Победы "Барселоны" и "Атлетико", поражение "Реала": результаты 35-го тура Ла Лиги
-
"Атлетико" победил "Реал" в дерби Мадрида
-
"Милан" обыграл "Верону" и возглавил Серию А
-
ПСЖ упустил победу над "Труа"
-
Потеря "Баварии", успех Дортмунда, феерия Лейпцига: результаты 33-го тура Бундеслиги
-
"РБ Лейпциг" одержал крупную победу в Бундеслиге и вернулся в зону ЛЧ
-
"Реал" хочет продлить Себальоса
-
В "Ньюкасле" отреагировали на информацию об интересе клуба к Агаларову
-
Успехи "Спартака" и "Зенита", позор "Динамо", неудача ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ
-
Феерия "Ман Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 36-го тура АПЛ
-
"Рубин" проиграл "Локомотиву" и остался в зоне переходных матчей
-
"Бавария" упустила победу над аутсайдером Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Ньюкасл" и возглавил АПЛ
-
"Марсель" одержал крупную победу в Лиге 1 и ворвался в топ-2
-
ПСВ упустил победу над "Фейеноордом"
-
"Зенит" потроллил "Манчестер Юнайтед" с помощью кубка РПЛ
-
1
Роналду получил одну из худших оценок в "МЮ" за матч с "Брайтоном"
-
"Вильярреал" упустил победу над "Севильей" в матче Ла Лиги
-
В сборной Франции высказались о возможном назначении Зидана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20