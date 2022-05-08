Потеря "Баварии", успех Дортмунда, феерия Лейпцига: результаты 33-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить ничья "Баварии" со "Штутгартом", успех дортмундской "Боруссии" в матче с "Гройтер Фюрт", а также крупную победу "РБ Лейпциг" в поединке с "Аугсбургом".

"Бавария" – "Штутгарт" - 2:2 (2:1)

Голы: Тиагу Томаш, 8 - 0:1, Гнабри, 35 - 1:1, Мюллер, 44 - 2:1, Калайджич, 52 - 2:2

"Гройтер Фюрт" - "Боруссия" Д - 1:3 (0:1)

Голы: Брандт, 26 - 0:2, Нганкам, 70 - 1:1, Брандт, 72 - 1:2, Пасслак, 77 - 1:3

"Хоффенхайм" – "Байер" - 2:4 (2:1)

Голы: Рюттер, 22 - 1:0, Шик, 34 - 1:1, Баумгартнер, 36 - 2:1, Диаби, 73 - 2:2, Шик, 76 - 2:3, Аларио, 90 - 2:4

"РБ Лейпциг" – "Аугсбург" - 4:0 (1:0)

Голы: Андре Силва, 40 - 1:0, Нкунку, 48 - 2:0, Нкунку, 57 - 3:0, Форсберг, 64 (с пенальти) - 4:0

"Фрайбург" – "Унион" - 1:4 (0:3)

Голы: Премель, 11 - 0:1, Триммель, 30 - 0:2, Беккер, 41 - 0:3, Хелер, 59 - 1:3, Шафер, 89 - 1:4

"Бохум" – "Арминия" - 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Польтер, 21 - 1:0, Нильссон, 35 - 1:1, Белло, 89 (автогол) - 2:1

"Айнтрахт" – "Боруссия" М - 1:1 (0:1)

Голы: Плеа, 4 - 0:1, Пасиенсия, 65 - 1:1

"Кельн" – "Вольфсбург" - 0:1 (0:1)

Гол: Герхардт, 43 - 0:1

"Герта" – "Майнц" - 1:2 (1:1)

Голы: Видмер, 25 - 0:1, Зельке, 45 (с пенальти) - 1:1, Белль, 81 - 1:2

Положение команд: "Бавария" - 76, "Боруссия" Д - 66, "Байер" - 61, "РБ Лейпциг" - 57, "Фрайбург" - 55, "Унион" - 54, "Кельн" - 52, "Хоффенхайм" - 46, "Майнц" - 45, "Боруссия" М, "Бохум" - 42, "Айнтрахт", "Вольфсбург" - 41, "Аугсбург" - 35, "Герта" - 33, "Штутгарт" - 30, "Арминия" - 27, "Гройтер Фюрт" - 18.

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