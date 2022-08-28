Потеря "Баварии", феерия "Униона", победа Дортмунда: результаты 4-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Германии. "Бавария" сыграла вничью с менхенгладбахской "Боруссией", "Унион" уничтожил "Шальке", дортмундская "Боруссия" переиграла "Герту".
"Бавария" – "Боруссия" М - 1:1 (0:1)
Голы: Тюрам, 43 - 0:1, Сане, 83 - 1:1
"Майнц" – "Байер" - 0:3 (0:3)
Голы: Паласиос, 29 - 0:1, Фримпонг, 39 - 0:2, Фримпонг, 41 - 0:3
"Шальке" – "Унион" - 1:6 (1:3)
Голы: Торсбю, 6 - 0:1, Бюльтер, 31 (с пенальти) - 1:1, Беккер, 36 - 1:2, Хаберер, 45 - 1:3, Беккер, 46 - 1:4, Михель, 87 - 1:5, Михель, 90 - 1:6
"Герта" – "Боруссия" - 0:1 (0:1)
Гол: Модест, 32 - 0:1
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:0 (1:0)
Голы: Нкунку, 5 (с пенальти) - 1:0, Нкунку, 90 - 2:0
"Фрайбург" – "Бохум" - 1:0 (0:0)
Гол: Грифо, 48 - 1:0
"Кельн" - "Штутгарт" - 0:0
"Вердер" – "Айнтрахт" - 3:4 (2:3)
Голы: Гетце, 2 - 0:1, Юнг, 14 - 1:1, Битенкур, 17 - 2:1, Коло-Муани, 32 - 2:2, Линдстрем, 39 - 2:3, Соу, 48 - 2:4, Фюллькруг, 90 (с пенальти) - 3:4
"Хоффенхайм" – "Аугсбург" - 1:0 (1:0)
Гол: Гайгер, 38 - 1:0
Положение команд: "Бавария", "Унион" - 10, "Фрайбург", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д - 9, "Боруссия" М - 8, "Майнц" - 7, "Кельн" - 6, "РБ Лейпциг", "Вердер", "Айнтрахт" - 5, "Штутгарт", "Байер", "Аугсбург" - 3, "Вольфсбург", "Шальке" - 2, "Герта" - 1, "Бохум" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20