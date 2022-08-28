Потеря "Баварии", феерия "Униона", победа Дортмунда: результаты 4-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Германии. "Бавария" сыграла вничью с менхенгладбахской "Боруссией", "Унион" уничтожил "Шальке", дортмундская "Боруссия" переиграла "Герту".

"Бавария" – "Боруссия" М - 1:1 (0:1)

Голы: Тюрам, 43 - 0:1, Сане, 83 - 1:1

"Майнц" – "Байер" - 0:3 (0:3)

Голы: Паласиос, 29 - 0:1, Фримпонг, 39 - 0:2, Фримпонг, 41 - 0:3

"Шальке" – "Унион" - 1:6 (1:3)

Голы: Торсбю, 6 - 0:1, Бюльтер, 31 (с пенальти) - 1:1, Беккер, 36 - 1:2, Хаберер, 45 - 1:3, Беккер, 46 - 1:4, Михель, 87 - 1:5, Михель, 90 - 1:6

"Герта" – "Боруссия" - 0:1 (0:1)

Гол: Модест, 32 - 0:1

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Нкунку, 5 (с пенальти) - 1:0, Нкунку, 90 - 2:0

"Фрайбург" – "Бохум" - 1:0 (0:0)

Гол: Грифо, 48 - 1:0

"Кельн" - "Штутгарт" - 0:0

"Вердер" – "Айнтрахт" - 3:4 (2:3)

Голы: Гетце, 2 - 0:1, Юнг, 14 - 1:1, Битенкур, 17 - 2:1, Коло-Муани, 32 - 2:2, Линдстрем, 39 - 2:3, Соу, 48 - 2:4, Фюллькруг, 90 (с пенальти) - 3:4

"Хоффенхайм" – "Аугсбург" - 1:0 (1:0)

Гол: Гайгер, 38 - 1:0

Положение команд: "Бавария", "Унион" - 10, "Фрайбург", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д - 9, "Боруссия" М - 8, "Майнц" - 7, "Кельн" - 6, "РБ Лейпциг", "Вердер", "Айнтрахт" - 5, "Штутгарт", "Байер", "Аугсбург" - 3, "Вольфсбург", "Шальке" - 2, "Герта" - 1, "Бохум" - 0.

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