Потеря "Баварии", феерия "Униона", победа Дортмунда: результаты 4-го тура Бундеслиги

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Потеря "Баварии", феерия "Униона", победа Дортмунда: результаты 4-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Германии. "Бавария" сыграла вничью с менхенгладбахской "Боруссией", "Унион" уничтожил "Шальке", дортмундская "Боруссия" переиграла "Герту".

"Бавария" – "Боруссия" М - 1:1 (0:1)
Голы: Тюрам, 43 - 0:1, Сане, 83 - 1:1

"Майнц" – "Байер" - 0:3 (0:3)
Голы: Паласиос, 29 - 0:1, Фримпонг, 39 - 0:2, Фримпонг, 41 - 0:3

"Шальке" – "Унион" - 1:6 (1:3)
Голы: Торсбю, 6 - 0:1, Бюльтер, 31 (с пенальти) - 1:1, Беккер, 36 - 1:2, Хаберер, 45 - 1:3, Беккер, 46 - 1:4, Михель, 87 - 1:5, Михель, 90 - 1:6

"Герта" – "Боруссия" - 0:1 (0:1)
Гол: Модест, 32 - 0:1

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:0 (1:0)
Голы: Нкунку, 5 (с пенальти) - 1:0, Нкунку, 90 - 2:0

"Фрайбург" – "Бохум" - 1:0 (0:0)
Гол: Грифо, 48 - 1:0

"Кельн" - "Штутгарт" - 0:0

"Вердер" – "Айнтрахт" - 3:4 (2:3)
Голы: Гетце, 2 - 0:1, Юнг, 14 - 1:1, Битенкур, 17 - 2:1, Коло-Муани, 32 - 2:2, Линдстрем, 39 - 2:3, Соу, 48 - 2:4, Фюллькруг, 90 (с пенальти) - 3:4

"Хоффенхайм" – "Аугсбург" - 1:0 (1:0)
Гол: Гайгер, 38 - 1:0

Положение команд: "Бавария", "Унион" - 10, "Фрайбург", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д - 9, "Боруссия" М - 8, "Майнц" - 7, "Кельн" - 6, "РБ Лейпциг", "Вердер", "Айнтрахт" - 5, "Штутгарт", "Байер", "Аугсбург" - 3, "Вольфсбург", "Шальке" - 2, "Герта" - 1, "Бохум" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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