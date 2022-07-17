Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить победы "Сочи" и ЦСКА над "Торпедо" и "Уралом", а также ничьи "Зенит" и "Спартака" в матчах с "Химками" и "Ахматом".

"Химки" – "Зенит" - 1:1 (0:1)

Голы: Вендел, 17 - 0:1, Мирзов, 84 - 1:1

"Ахмат" – "Спартак" - 1:1 (1:0)

Голы: Тимофеев, 45 - 1:0, Мозес, 83 - 1:1

ЦСКА – "Урал" - 2:0 (1:0)

Голы: Обляков, 45 - 1:0, Карраскаль, 64 (с пенальти) - 2:0

"Торпедо" – "Сочи" - 1:3 (0:2)

Голы: Цаллагов, 35 - 0:1, Сарвели, 37 - 0:2, Дркушич, 51 (автогол) - 1:2, Мелкадзе, 90 - 1:3

"Локомотив" – "Пари НН" - 1:1 (0:0)

Голы: Изидор, 52 - 1:0, Кротов, 70 - 1:1

"Динамо" – "Ростов" - 1:1 (1:0)

Голы: Грулев, 16 - 1:0, Комличенко, 68 - 1:1

"Краснодар" – "Факел" - 2:2 (2:1)

Голы: Дашаев, 10 - 0:1, Ионов, 24 - 1:1, Сперцян, 40 - 2:1, Акбашев, 49 - 2:2

"Оренбург" – "Крылья Советов" - 2:4 (1:0)

Голы: Цыпченко, 31 (автогол) - 1:0, Ежов, 49 - 1:1, Глушенков, 54 - 1:2, Глушенков, 73 - 1:3, Аюпов, 83 - 2:3, Якуба, 84 - 2:4

Положение команд: "Крылья Советов", "Сочи", ЦСКА - 3, "Краснодар", "Факел", "Ростов", "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Динамо", "Химки", "Ахмат", "Пари НН" - 1, "Оренбург", "Торпедо", "Урал" - 0.

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