Потери "Барселоны" и "Реала", неудача "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 37-го тура чемпионата Испании. "Барселона" не смогла обыграть "Хетафе", "Реал" упустил победу над "Кадисом", а "Атлетико" - над "Севильей".
"Хетафе" – "Барселона" - 0:0
"Кадис" – "Реал" - 1:1 (1:1)
Голы: Мариано Диас, 5 - 0:1, Собрино, 37 - 1:1
"Атлетико" – "Севилья" - 1:1 (1:0)
Голы: Хименес, 30 - 1:0, Эн-Несири, 85 - 1:1
"Сельта" – "Эльче" - 1:0 (1:0)
Гол: Денис Суарес, 9 - 1:0
"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:0)
Голы: Коклен, 43 - 1:0, Исак, 56 - 1:1, Субименди, 73 - 1:2
"Леванте" – "Алавес" - 3:1 (0:1)
Голы: Хоселу, 36 - 0:1, Дуарте, 53 - 1:1, Рохер Марти, 74 - 2:1, Моралес, 90 - 3:1
"Мальорка" – "Райо Вальекано" - 2:1 (1:0)
Голы: Мурики, 13 - 1:0, Сисс, 60 - 1:1, Пратс, 90 - 2:1
"Бетис" – "Гранада" - 2:0 (1:0)
Голы: Хуанми, 14 - 1:0, Хуанми, 88 - 2:0
"Атлетик" – "Осасуна" - 2:0 (1:0)
Голы: Беренгер, 33 - 1:0, Вильялибре, 79 - 2:0
"Эспаньол" – "Валенсия" - 1:1 (1:1)
Голы: Макси Гомес, 37 - 0:1, де Томас, 45 - 1:1
Положение команд: "Реал" - 85, "Барселона" - 73, "Атлетико" - 68, "Севилья" - 67, "Бетис" - 64, "Реал Сосьедад" - 62, "Вильярреал" - 56, "Атлетик" - 55, "Осасуна" - 47, "Сельта" - 46, "Валенсия" - 45, "Райо Вальекано" - 42, "Эспаньол" - 41, "Хетафе", "Эльче" - 39, "Гранада" - 37, "Мальорка", "Кадис" - 36, "Леванте" - 32, "Алавес" - 31.
Не пропустите: "Арсенал" вступил в борьбу за Дибалу. | https://dailysports.net
главное
-
"Интер" победил аутсайдера Серии А и остался в чемпионской гонке
-
"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги
-
"Зенит" определился с условием продления контракта с Дзюбой
-
"Спартак" упустил победу над "Зенитом", неудачи "Динамо" и ЦСКА: результаты 29-го тура РПЛ
-
"Милан" одержал важную победу над "Аталантой"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 мая
-
"Интер" победил аутсайдера Серии А и остался в чемпионской гонке
-
Зарема жестко высказалась о судействе в матче "Спартак" - "Зенит"
-
Потери "Барселоны" и "Реала", неудача "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги
-
"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги
-
"Атлетико" упустил победу над "Севильей"
-
"Барселона" не смогла победить "Хетафе"
-
Дибала ярко высказался об уходе из "Ювентуса"
-
"Шахтер" назвал "Лиону" цену на Тете
-
Гвардиола обратился с просьбой к сопернику "Ливерпуля"
-
"Зенит" определился с условием продления контракта с Дзюбой
-
"Спартак" упустил победу над "Зенитом", неудачи "Динамо" и ЦСКА: результаты 29-го тура РПЛ
-
ЦСКА проиграл "Краснодару" и лишился шансов на медали
-
"Милан" одержал важную победу над "Аталантой"
-
Официально: Суарес покинет "Атлетико"
-
"Эвертон" вдевятером проиграл "Брентфорду"
-
"Арсенал" вступил в борьбу за Дибалу
-
Канчельскис назвал дебилами арбитров матча "Спартак" - "Зенит"
-
"Ювентус" выбрал нового капитана из-за предстоящего ухода Кьеллини и Дибалы
-
"Вердер" вернулся в Бундеслигу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14