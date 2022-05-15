Потери "Барселоны" и "Реала", неудача "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги

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Потери "Барселоны" и "Реала", неудача "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 37-го тура чемпионата Испании. "Барселона" не смогла обыграть "Хетафе", "Реал" упустил победу над "Кадисом", а "Атлетико" - над "Севильей".

"Хетафе" – "Барселона" - 0:0

"Кадис" – "Реал" - 1:1 (1:1)
Голы: Мариано Диас, 5 - 0:1, Собрино, 37 - 1:1

"Атлетико" – "Севилья" - 1:1 (1:0)
Голы: Хименес, 30 - 1:0, Эн-Несири, 85 - 1:1

"Сельта" – "Эльче" - 1:0 (1:0)
Гол: Денис Суарес, 9 - 1:0

"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:0)
Голы: Коклен, 43 - 1:0, Исак, 56 - 1:1, Субименди, 73 - 1:2

"Леванте" – "Алавес" - 3:1 (0:1)
Голы: Хоселу, 36 - 0:1, Дуарте, 53 - 1:1, Рохер Марти, 74 - 2:1, Моралес, 90 - 3:1

"Мальорка" – "Райо Вальекано" - 2:1 (1:0)
Голы: Мурики, 13 - 1:0, Сисс, 60 - 1:1, Пратс, 90 - 2:1

"Бетис" – "Гранада" - 2:0 (1:0)
Голы: Хуанми, 14 - 1:0, Хуанми, 88 - 2:0

"Атлетик" – "Осасуна" - 2:0 (1:0)
Голы: Беренгер, 33 - 1:0, Вильялибре, 79 - 2:0

"Эспаньол" – "Валенсия" - 1:1 (1:1)
Голы: Макси Гомес, 37 - 0:1, де Томас, 45 - 1:1

Положение команд: "Реал" - 85, "Барселона" - 73, "Атлетико" - 68, "Севилья" - 67, "Бетис" - 64, "Реал Сосьедад" - 62, "Вильярреал" - 56, "Атлетик" - 55, "Осасуна" - 47, "Сельта" - 46, "Валенсия" - 45, "Райо Вальекано" - 42, "Эспаньол" - 41, "Хетафе", "Эльче" - 39, "Гранада" - 37, "Мальорка", "Кадис" - 36, "Леванте" - 32, "Алавес" - 31. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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