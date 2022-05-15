Потери "Барселоны" и "Реала", неудача "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 37-го тура чемпионата Испании. "Барселона" не смогла обыграть "Хетафе", "Реал" упустил победу над "Кадисом", а "Атлетико" - над "Севильей".

"Хетафе" – "Барселона" - 0:0

"Кадис" – "Реал" - 1:1 (1:1)

Голы: Мариано Диас, 5 - 0:1, Собрино, 37 - 1:1

"Атлетико" – "Севилья" - 1:1 (1:0)

Голы: Хименес, 30 - 1:0, Эн-Несири, 85 - 1:1

"Сельта" – "Эльче" - 1:0 (1:0)

Гол: Денис Суарес, 9 - 1:0

"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:0)

Голы: Коклен, 43 - 1:0, Исак, 56 - 1:1, Субименди, 73 - 1:2

"Леванте" – "Алавес" - 3:1 (0:1)

Голы: Хоселу, 36 - 0:1, Дуарте, 53 - 1:1, Рохер Марти, 74 - 2:1, Моралес, 90 - 3:1

"Мальорка" – "Райо Вальекано" - 2:1 (1:0)

Голы: Мурики, 13 - 1:0, Сисс, 60 - 1:1, Пратс, 90 - 2:1

"Бетис" – "Гранада" - 2:0 (1:0)

Голы: Хуанми, 14 - 1:0, Хуанми, 88 - 2:0

"Атлетик" – "Осасуна" - 2:0 (1:0)

Голы: Беренгер, 33 - 1:0, Вильялибре, 79 - 2:0

"Эспаньол" – "Валенсия" - 1:1 (1:1)

Голы: Макси Гомес, 37 - 0:1, де Томас, 45 - 1:1

Положение команд: "Реал" - 85, "Барселона" - 73, "Атлетико" - 68, "Севилья" - 67, "Бетис" - 64, "Реал Сосьедад" - 62, "Вильярреал" - 56, "Атлетик" - 55, "Осасуна" - 47, "Сельта" - 46, "Валенсия" - 45, "Райо Вальекано" - 42, "Эспаньол" - 41, "Хетафе", "Эльче" - 39, "Гранада" - 37, "Мальорка", "Кадис" - 36, "Леванте" - 32, "Алавес" - 31.

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