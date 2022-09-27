Португальская пресса требует оставить Роналду в запасе на матч с Испанией

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальское издание A Bola призывает посадить форварда национальной команды Криштиану Роналду на скамейку запасных в матче Лиги наций УЕФА с Испанией.

Об этом свидетельствует обложка журнала.

"Меньше Роналду — больше Португалии", — гласит заголовок.

Авторы публикации уверен, что Роналду забил слишком мало мячей и провёл на поле мало минут в нынешнем сезоне.

Напомним, что матч состоится сегодня и начнется в 19:45.

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