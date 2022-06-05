Португалия разнесла Швейцарию. Роналду сделал дубль

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии на своем поле разгромила национальную команду Швейцарии со счетом 4:0.

Победу португальцам принесли дубль Криштиану Роналду, голы Вильяма Карвалью и Жоау Канселу.

Португалия, набрав четыре очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги А.

Португалия – Швейцария - 4:0 (3:0)

Голы: Карвалью, 15 - 1:0, Роналду, 35 - 2:0, Роналду, 39 - 3:0, Канселу, 68 - 4:0

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Данилу Перейра, Мендеш, Вильям Карвалью (Матеуш Нунеш, 84), Бруну Фернандеш (Бернарду Силва, 67), Рубен Невеш (Пальинья, 77), Отавио (Рафаэл Леау, 77), Роналду, Диогу Жота (Рикарду Орта, 67).

Швейцария: Кобель, Мбабу, Фрай, Шер, Родригес (Окафор, 62), Лотомба, Шакири (Фройлер, 69), Джака, Штеффен (Боттани, 70), Соу (Гавранович, 81), Сеферович (Эмболо, 62).

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