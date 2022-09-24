Португалия разгромила Чехию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии на выезде разгромила сборной Чехии со счетом 4:0.

Победу гостям принесли дубль Диогу Далота, голы Бруну Фернандеша и Диогу Жоты.

Португалия, набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Чехия с 4 очками опустилась на 4-ю позицию.

Чехия – Португалия - 0:4 (0:2)

Голы: Далот, 33 - 0:1, Фернандеш, 45 - 0:2, Далот, 52 - 0:3, Жота, 82 - 0:4

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Брабец (Кудела, 22), Емелка, Зима, Зелены (Влканова, 64), Соучек (Кухта, 77), Крал, Барак (Шевчик, 63), Шик, Гложек (Черны, 64).

Португалия: Кошта, Далот, Данилу (Мариу, 84), Диаш, Руй, Карвалью (Пальинья, 77), Фернандеш (Нунеш, 77), Бернарду Силва (Орта, 67), Невеш, Роналду, Леау (Жота, 67).

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