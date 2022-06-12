Португалия проиграла Швейцарии в Лиге наций

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Португалия проиграла Швейцарии в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Швейцарии/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Швейцарии на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Харис Сеферович.

Швейцария, набрав три очка, осталась на четвертом месте в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Португалия с 7 очками опустилась на вторую позицию.

Швейцария – Португалия - 1:0 (1:0)
Гол: Сеферович, 1 - 1:0

Швейцария: Омлин, Видмер (Штеффен, 46), Эльведи, Аканджи, Родригес (Стергиу, 79), Джака, Фройлер, Соу (Эбишер, 79), Шакири (Окафор, 22), Сеферович, Эмболо (Цубер, 66).

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Данилу Перейра, Мендеш, Бруну Фернандеш (Матеуш Нунеш, 74), Рубен Невеш (Рикарду Орта, 82), Витинья (Бернарду Силва, 62), Отавио (Гедеш, 46), Андре Силва, Рафаэл Леау (Диогу Жота, 62).

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