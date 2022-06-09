Португалия победила Чехию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии на своем поле обыграла сборную Чехии со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Жоау Канселу и Гонсалу Гедеша.

Португалия, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Чехия с 4 очками находится на третьей позиции.

Португалия – Чехия - 2:0 (2:0)

Голы: Канселу, 33 - 1:0, Гедеш, 38 - 2:0

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Данилу Перейра, Геррейру, Вильям Карвалью (Бруну Фернандеш, 68), Бернарду Силва (Витинья, 68), Рубен Невеш (Моутинью, 88), Гедеш (Пальинья, 88), Роналду, Диогу Жота (Рафаэл Леау, 80).

Чехия: Станек, Цоуфал, Брабец, Матею (Крал, 80), Зима, Гавел (Емелка, 46), Соучек, Садилек, Лингр (Пешек, 46), Кухта (Юречка, 46), Гложек (Влканова, 73).

Не пропустите: Бернарду Силва хочет покинуть "Ман Сити". | https://dailysports.net