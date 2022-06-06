Португалец Бруну Алвеш завершил карьеру в возрасте 40 лет

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Португалец Бруну Алвеш завершил карьеру в возрасте 40 лет

Фото: твиттер Бруну Алвеша/Автор неизвестен

40-летний португальский защитник Бруну Алвеш объявил о завершении карьеры.

"Я принял решение о завершении карьеры. Я благодарен всем клубам, менеджерам, тренерам и людям, которые были причастны к моей карьере. Я благодарю мою семью и друзей за поддержку. Мое футбольное путешествие заканчивается, но появляются новые возможности. Скоро увидимся", - написал Алвеш в своей социальной сети.

Алвеш выступал за "Порту", АЕК, "Зенит", "Фенербахче", "Кальяри", "Рейнджерс", "Парму", "Фамаликан" и "Аполлон Смирнис". За сборную Португалии сыграл 96 матчей и забил 11 голов. 4-кратный чемпион Португалии, 2-кратный чемпион России, чемпион Турции, 3-кратный обладатель Кубка Португалии, 2-кратный обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Турции, чемпион Европы.

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