Португалец Бруну Алвеш завершил карьеру в возрасте 40 лет
Фото: твиттер Бруну Алвеша/Автор неизвестен
40-летний португальский защитник Бруну Алвеш объявил о завершении карьеры.
"Я принял решение о завершении карьеры. Я благодарен всем клубам, менеджерам, тренерам и людям, которые были причастны к моей карьере. Я благодарю мою семью и друзей за поддержку. Мое футбольное путешествие заканчивается, но появляются новые возможности. Скоро увидимся", - написал Алвеш в своей социальной сети.
Алвеш выступал за "Порту", АЕК, "Зенит", "Фенербахче", "Кальяри", "Рейнджерс", "Парму", "Фамаликан" и "Аполлон Смирнис". За сборную Португалии сыграл 96 матчей и забил 11 голов. 4-кратный чемпион Португалии, 2-кратный чемпион России, чемпион Турции, 3-кратный обладатель Кубка Португалии, 2-кратный обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Турции, чемпион Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14