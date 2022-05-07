"Порту" завоевал юбилейный чемпионский титул
"Порту" в 30-й раз в своей истории стал чемпионом Португалии.
В матче 33-го тура Примейры "Порту" на выезде обыграл "Бенфику" со счетом 1:0 и стал недосягаемым для преследователей.
Единственный гол в концовке встречи забил Заиду Сануси.
По количеству чемпионских титулов "Порту" уступает только "Бенфике" (37).
"Бенфика" – "Порту" - 0:1 (0:0)
Гол: Сануси, 90+4 - 0:1
"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт, Лазаро (Жоау Мариу, 73), Вайгль, Жил Диаш (Сеферович, 61), Нуньес, Гонсалу Рамуш (Яремчук, 73).
"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио, Груйич, Витинья (Эуштакиу, 87), Жоау Мариу, Тареми (Тони Мартинес, 87), Эванилсон (Галено, 65), Пепе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14