"Порту" завоевал юбилейный чемпионский титул

"Порту" в 30-й раз в своей истории стал чемпионом Португалии.

В матче 33-го тура Примейры "Порту" на выезде обыграл "Бенфику" со счетом 1:0 и стал недосягаемым для преследователей.

Единственный гол в концовке встречи забил Заиду Сануси.

По количеству чемпионских титулов "Порту" уступает только "Бенфике" (37).

"Бенфика" – "Порту" - 0:1 (0:0)

Гол: Сануси, 90+4 - 0:1

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт, Лазаро (Жоау Мариу, 73), Вайгль, Жил Диаш (Сеферович, 61), Нуньес, Гонсалу Рамуш (Яремчук, 73).

"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио, Груйич, Витинья (Эуштакиу, 87), Жоау Мариу, Тареми (Тони Мартинес, 87), Эванилсон (Галено, 65), Пепе.

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