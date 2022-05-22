"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка Португалии "Порту" на своем поле обыграл "Тонделу" со счетом 3:1 и стал обладателем трофея.

Победу "драконам" принесли дубль Мехди Тареми и гол Витора Феррейры. В составе соперника отличился Нето Боржес.

"Порту" сделал "Золотой дубль", так как ранее клуб стал чемпионом Португалии.

"Порту" - "Тондела" - 3:1 (1:0)

Голы: Тареми, 22 (с пенальти) - 1:0, Феррейра, 52 - 2:0, Боржес, 73 - 2:1, Тареми, 74 - 3:1

"Порту": Марчезин, Занузи, Пепе, Мбемба, Феррейра, Груич, Отавио, Мариу, Тареми, Эванилсон (Вендерсон, 72), Пепе (Консейсау, 76).

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