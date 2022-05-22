"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"
Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен
В финальном матче Кубка Португалии "Порту" на своем поле обыграл "Тонделу" со счетом 3:1 и стал обладателем трофея.
Победу "драконам" принесли дубль Мехди Тареми и гол Витора Феррейры. В составе соперника отличился Нето Боржес.
"Порту" сделал "Золотой дубль", так как ранее клуб стал чемпионом Португалии.
"Порту" - "Тондела" - 3:1 (1:0)
Голы: Тареми, 22 (с пенальти) - 1:0, Феррейра, 52 - 2:0, Боржес, 73 - 2:1, Тареми, 74 - 3:1
"Порту": Марчезин, Занузи, Пепе, Мбемба, Феррейра, Груич, Отавио, Мариу, Тареми, Эванилсон (Вендерсон, 72), Пепе (Консейсау, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14