"Порту" на 99-й минуте спасся от поражения в чемпионате Португалии
Фото: твиттер "Эшторила"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Эшторил" и "Порту" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 41-й минуте счет открыл Тиагу Говея. В концовке встречи равновесие восстановил Мехди Тареми.
"Порту", набрав 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Эшторил" с 11 очками поднялся на шестую позицию.
"Эшторил" - "Порту" - 1:1 (1:0)
Голы: Говея, 41 - 1:0, Тареми, 90+9 (с пенальти) - 1:1
"Эшторил": Лейте, Сантуш, Алвару, Витал, Жуанзинью, Жералдеш, Ндиайе, Карвалью (Силики, 73), Говея (Африко, 83), Эрисон (Маркес, 67), Родригу (Араужу, 74)
"Порту": Кошта, Консейсау (Верон, 72), Кардозу, Карму, Занузи (Намасо, 81), Урибе, Эустакиу (Груич, 82), Пепе, Франку (Вендерсон, 59), Эванилсон (Мартинес, 72), Тареми.
Не пропустите: Фанаты "Порту" сорвали злость на главном тренере после позора команды в Лиге чемпионов. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" – "Лестер" - 6:2 (видеообзор)
-
"Порту" на 99-й минуте спасся от поражения в чемпионате Португалии
-
"Боруссия" Д – "Шальке" - 1:0 (видеообзор)
-
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 0:3 (видеообзор)
-
"Аугсбург" – "Бавария" - 1:0 (видеообзор)
-
"Валенсия" разгромила "Сельту" в Ла Лиге
-
"РБ Лейпциг" потерпел разгромное поражение в Бундеслиге
-
"Тоттенхэм" уничтожил "Лестер" в матче АПЛ
-
"Ньюкасл" не смог победить в АПЛ, несмотря на гол Исака
-
Левандовски принес "Барселоне" крупную победу в Ла Лиге
-
17-летний форвард принес победу "Боруссии" Дортмунд в рурском дерби
-
"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне
-
"Севилья" провела переговоры с бывшим тренером "Шахтера"
-
Стало известно, сможет ли Бензема сыграть против "Атлетико"
-
"Шахтер" заинтересован в аргентинском полузащитнике
-
"Манчестер Сити" одержал крупную победу в АПЛ. Холанд вновь забил
-
Бывший наставник киевского "Динамо" Хацкевич возглавит скромный клуб
-
Соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы понес серьезную потерю
-
Клуб АПЛ, принадлежащий россиянину, сменит владельца
-
Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14