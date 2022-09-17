"Порту" на 99-й минуте спасся от поражения в чемпионате Португалии

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"Порту" на 99-й минуте спасся от поражения в чемпионате Португалии

Фото: твиттер "Эшторила"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Эшторил" и "Порту" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 41-й минуте счет открыл Тиагу Говея. В концовке встречи равновесие восстановил Мехди Тареми.

"Порту", набрав 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Эшторил" с 11 очками поднялся на шестую позицию.

"Эшторил" - "Порту" - 1:1 (1:0)
Голы: Говея, 41 - 1:0, Тареми, 90+9 (с пенальти) - 1:1

"Эшторил": Лейте, Сантуш, Алвару, Витал, Жуанзинью, Жералдеш, Ндиайе, Карвалью (Силики, 73), Говея (Африко, 83), Эрисон (Маркес, 67), Родригу (Араужу, 74)

"Порту": Кошта, Консейсау (Верон, 72), Кардозу, Карму, Занузи (Намасо, 81), Урибе, Эустакиу (Груич, 82), Пепе, Франку (Вендерсон, 59), Эванилсон (Мартинес, 72), Тареми.

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