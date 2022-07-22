"Порту" купил бразильского таланта

Фото: сайт "Порту"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Порту" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Палмейраса" Габриэла Верона.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Бразилец подписал с португальским клубом контракт до лета 2027 года.

19-летний Верон выступал за "Палмейрас" с 2019 года. Всего он провел за клуб 95 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

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