Поражение "Спартака", успехи "Зенита" и ЦСКА: результаты 6-го тура РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура РПЛ. Стоит отметить победы "Зенита" и ЦСКА над "Торпедо" и "Ахматом", а также поражение "Спартака" от "Динамо".

"Зенит" – "Торпедо" - 2:0 (0:0)

Голы: Сергеев, 84 - 1:0, Малком, 87 - 2:0

ЦСКА – "Ахмат" - 4:2 (3:1)

Голы: Чалов, 29 - 1:0, Набабкин, 33 - 2:0, Карраскаль, 35 - 3:0, Конате, 41 - 3:1, Бериша, 58 - 3:2, Медина, 78 - 4:2

"Динамо" – "Спартак" - 1:0 (1:0)

Голы: Тюкавин, 27 - 1:0

"Ростов" – "Сочи" - 2:2 (0:1)

Голы: Нобоа, 44 (с пенальти) - 0:1, Юсупов, 69 - 0:2, Мельников, 83 - 1:2, Мещанинов, 90 (автогол) - 2:2

"Крылья Советов" – "Факел" - 1:1 (0:0)

Голы: Глушенков, 61 - 1:0, Максимов, 65 - 1:1

"Краснодар" – "Оренбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Ионов, 28 - 1:0, Кордоба, 66 - 2:0

"Урал" - "Пари НН" - 0:1 (0:0)

Гол: Юлдошев, 79 - 0:1

"Химки" - "Локомотив" - 0:3 (0:2)

Голы: Керк, 22 - 0:1, Камано, 34 - 0:2, Марадишвили, 90 - 0:3

Положение команд: "Зенит" - 14, "Спартак", ЦСКА - 13, "Динамо", "Ростов" - 12, "Краснодар" - 11, "Сочи" - 10, "Ахмат" - 8, "Химки" - 7, "Крылья Советов", "Локомотив", "Оренбург" - 6, "Пари НН" - 5, "Факел" - 4, "Урал", "Торпедо" - 1.

Не пропустите: Тарасов просится в "Рубин". | https://dailysports.net