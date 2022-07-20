Поражение "Ференцвароша", успех "Пльзени" и 3 ничьих: результаты 2-го раунда квалификации ЛЧ 20 июля
Состоялись пять первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Стоит отметить поражение "Ференцвароша" от "Слована", а также ничью между киевским "Динамо" и "Фенербахче".
"Динамо" Киев, Украина – "Фенербахче" Турция - 0:0
"Ференцварош" Венгрия – "Слован" Словакия - 1:2 (0:0)
Голы: Сакариассен, 70 - 1:0, Кашия, 81 - 1:1, Барсегян, 86 - 1:2
ХИК (Финляндия) - "Виктория Пльзень" (Чехия) - 1:2 (0:1)
Голы: Хоры, 6 (с пенальти) - 0:1, Радулович, 50 - 1:1, Копиц, 57 - 1:2
"Марибор" (Словения) - "Шериф" (Молдова) - 0:0
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:1 (0:1)
Голы: Синкернагель, 7 - 0:1, Хазиза, 90+2 - 1:1
Не пропустите: результаты 2-го раунда квалификации ЛЧ 19 июля. | https://dailysports.net
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