Поражение "Ференцвароша", успех "Пльзени" и 3 ничьих: результаты 2-го раунда квалификации ЛЧ 20 июля

Состоялись пять первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Стоит отметить поражение "Ференцвароша" от "Слована", а также ничью между киевским "Динамо" и "Фенербахче".

"Динамо" Киев, Украина – "Фенербахче" Турция - 0:0

"Ференцварош" Венгрия – "Слован" Словакия - 1:2 (0:0)

Голы: Сакариассен, 70 - 1:0, Кашия, 81 - 1:1, Барсегян, 86 - 1:2

ХИК (Финляндия) - "Виктория Пльзень" (Чехия) - 1:2 (0:1)

Голы: Хоры, 6 (с пенальти) - 0:1, Радулович, 50 - 1:1, Копиц, 57 - 1:2

"Марибор" (Словения) - "Шериф" (Молдова) - 0:0

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:1 (0:1)

Голы: Синкернагель, 7 - 0:1, Хазиза, 90+2 - 1:1

Не пропустите: результаты 2-го раунда квалификации ЛЧ 19 июля. | https://dailysports.net